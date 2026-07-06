Рютте: дискуссия о производстве ракет для Patriot касается только Украины и США Марк Рютте отказался комментировать призыв Киева запустить выпуск американских р

Москва6 июл Вести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался комментировать призыв Киева разрешить производство ракет для систем ПВО Patriot на территории Украины по лицензии США, назвав данный вопрос предметом двусторонних отношений. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в преддверии саммита альянса, отвечая на вопросы украинских журналистов.

Глава НАТО подчеркнул, что подобные инициативы должны обсуждаться непосредственно между заинтересованными государствами, а не на уровне руководства блока.

Это вопрос двусторонних отношений между страной НАТО и страной-партнером. Я считаю, что дискуссия продолжается, поэтому ничего нового пока ожидать не приходится отметил он

Рютте также признал наличие сложностей с наращиванием объёмов выпуска оборонной продукции как в европейских странах, так и в США. Он напомнил, что американский президент Дональд Трамп регулярно требует от военно-промышленных компаний увеличения темпов производства, добавив при этом, что в целом поддерживает любые форматы сотрудничества, способствующие росту выпуска вооружений.