Генсек НАТО призвал усилить Украину перед переговорами с Россией Рютте: Украину необходимо сделать сильнее перед переговорами с РФ

Москва1 июл Вести.НАТО должна продолжать поддерживать Украину, чтобы к началу возможных переговоров с Россией Киев был "как можно сильнее". Такое мнение высказал генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

В интервью Financial Times он заявил, что, по его мнению, Украина сегодня якобы демонстрирует некоторые успехи в конфликте с РФ. Он отметил, что такую оценку дал и президент США Дональд Трамп во время их недавней встречи в Белом доме.

Однако, считает генсек НАТО, рассчитывать на готовность России идти на компромиссы в урегулировании конфликта пока нельзя.

То, что мы можем сделать, это поддерживать Украину в этой борьбе и убедиться, что она будет как можно сильнее, когда эти переговоры начнутся в один прекрасный день сказал Рютте

Он также подчеркнул, что решение об участии в переговорах, по его мнению, остается за президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее российский лидер сообщил, что контакты с украинской стороной продолжаются. Он отметил, что "есть новые предложения".