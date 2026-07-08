Генсек НАТО раскрыл, чего ждет от второго дня саммита НАТО Рютте: союзники по НАТО вновь подтвердят намерение помогать Украине

Москва8 июл Вести.Участники саммита НАТО в Анкаре в среду дадут обязательство и в дальнейшем поддерживать Украину. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте. Он выразил надежду, что в этом Киева к нему присоединятся союзники по объединению.

Ожидаю, что сегодня союзники вновь заявят о твердом намерении далее оказывать Украине поддержку сказал Рютте перед началом второго дня встречи

В ночь на 8 июля сообщалось, что Республика Корея объявила о выделении Украине гуманитарной помощи на сумму 100 млн долларов в связи с участием президента Ли Чжэ Мена в саммите НАТО в Турции.