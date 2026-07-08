Москва8 июлВести.Республика Корея объявила о выделении Украине гуманитарной помощи на сумму $100 миллионов в связи с участием президента Ли Чжэ Мена в саммите НАТО в Турции.
Информацию об этом подтвердили в администрации президента Республики Корея, пишет ТАСС.
Президент Ли Чжэ Мен был приглашен на саммит НАТО в Анкаре как один из четырех индо-тихоокеанских партнеров альянса.
В ходе брифинга о результатах первого дня участия в саммите советник президента по национальной безопасности Ви Сон Лак подчеркнул, что решение выделить комплексную помощь отражает стремление Кореи внести вклад в международный мир и стабильность.
При этом высокопоставленный представитель администрации уточнил, что новый пакет помощи будет исключительно гуманитарным и не будет включать поставки оружия.
Он также отметил, что позиция Республики Корей по поводу военной помощи Украине остается неизменной.
Мы не поставляем летальное оружиеподчеркнул чиновник
В правительстве пока не приняли окончательного решения о том, как именно будут использованы выделенные средства.
Ранее сообщалось, что Украина и Южная Корея могут углубить сотрудничество в сфере безопасности.