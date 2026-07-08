Южная Корея выделит Украине гуманитарную помощь на 100 миллионов долларов

Республика Корея направит Украине гуманитарную помощь на 100 миллионов долларов Южная Корея выделит Украине гуманитарную помощь на 100 миллионов долларов

Москва8 июл Вести.Республика Корея объявила о выделении Украине гуманитарной помощи на сумму $100 миллионов в связи с участием президента Ли Чжэ Мена в саммите НАТО в Турции.

Информацию об этом подтвердили в администрации президента Республики Корея, пишет ТАСС.

Президент Ли Чжэ Мен был приглашен на саммит НАТО в Анкаре как один из четырех индо-тихоокеанских партнеров альянса.

В ходе брифинга о результатах первого дня участия в саммите советник президента по национальной безопасности Ви Сон Лак подчеркнул, что решение выделить комплексную помощь отражает стремление Кореи внести вклад в международный мир и стабильность.

При этом высокопоставленный представитель администрации уточнил, что новый пакет помощи будет исключительно гуманитарным и не будет включать поставки оружия.

Он также отметил, что позиция Республики Корей по поводу военной помощи Украине остается неизменной.

Мы не поставляем летальное оружие подчеркнул чиновник

В правительстве пока не приняли окончательного решения о том, как именно будут использованы выделенные средства.

Ранее сообщалось, что Украина и Южная Корея могут углубить сотрудничество в сфере безопасности.