Киев и Сеул будут обсуждать углубление сотрудничества в сфере безопасности

Украина и Южная Корея могут углубить сотрудничество в сфере безопасности Киев и Сеул будут обсуждать углубление сотрудничества в сфере безопасности

Москва29 июн Вести.Во время визита министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Сеул будет обсуждаться углубление сотрудничества страны в сфере безопасности с Южной Кореей. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Георгий Тихий.

Поездку главы украинского МИД в Южную Корею он прокомментировал в эфире одного из местных телеканалов. Позже слова Тихого ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

Боевой и технологический опыт делают Украину привлекательным партнером в сфере безопасности для Кореи заявил Тихий

Он также добавил, что Сибига намерен встретиться с представителями бизнес-сообщества, которые рассматривают перспективу выхода на украинский рынок.

Ранее сообщалось, что Южная Корея взяла курс на милитаризацию. Сеул стал мировым лидером по темпу роста поставок вооружений.