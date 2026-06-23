Южная Корея готова принять воевавших на стороне РФ граждан КНДР при их согласии

Сеул заявил о готовности принять северокорейских военнопленных из Украины Южная Корея готова принять воевавших на стороне РФ граждан КНДР при их согласии

Москва23 июн Вести.Республика Корея выразила готовность принять на своей территории северокорейских военнослужащих, попавших в украинский плен в ходе военного конфликта, при условии их добровольного согласия. Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел Республики Корея сообщает агентство Reuters.

В южнокорейском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Сеул последовательно выступает против любой принудительной репатриации граждан КНДР в Россию или Северную Корею. В официальном заявлении МИД отмечается, что решение о дальнейшей судьбе военнопленных должно приниматься исключительно на основе их личного добровольного волеизъявления.

Обсуждение практической стороны данного вопроса вынесено на межгосударственный уровень. Переговоры между профильными министрами Южной Кореи и Украины по теме содержания и возможного перемещения пленных запланированы на 30 июня в Сеуле.

В августе 2025 года лидер КНДР Ким Чен Ын провёл встречу с членами семей северокорейских военнослужащих, погибших в зоне проведения специальной военной операции, выразив им соболезнования в связи с утратой.