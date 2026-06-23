Москва23 июнВести.Республика Корея выразила готовность принять на своей территории северокорейских военнослужащих, попавших в украинский плен в ходе военного конфликта, при условии их добровольного согласия. Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел Республики Корея сообщает агентство Reuters.
В южнокорейском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Сеул последовательно выступает против любой принудительной репатриации граждан КНДР в Россию или Северную Корею. В официальном заявлении МИД отмечается, что решение о дальнейшей судьбе военнопленных должно приниматься исключительно на основе их личного добровольного волеизъявления.
Обсуждение практической стороны данного вопроса вынесено на межгосударственный уровень. Переговоры между профильными министрами Южной Кореи и Украины по теме содержания и возможного перемещения пленных запланированы на 30 июня в Сеуле.
В августе 2025 года лидер КНДР Ким Чен Ын провёл встречу с членами семей северокорейских военнослужащих, погибших в зоне проведения специальной военной операции, выразив им соболезнования в связи с утратой.