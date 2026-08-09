Зеленский в очередной раз потребовал помощи у Сеула Зеленский потребовал беспилотники и системы ПВО у Южной Кореи

Москва9 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Южной Кореи военную помощь. Об этом он заявил в интервью в ходе телемарафона "Единые новости".

Республика Корея должна наладить более тесное сотрудничество с Украиной. Мы были бы очень рады получить поддержку от Южной Кореи в той области, где нам ее не хватает. Речь идет о системах противовоздушной обороны сказал он

Также, по его словам, Киев готов выйти на сделку с Сеулом по поводу предоставления беспилотников.

Зеленский отметил, что Конституция Южной Кореи предусматривает ряд законодательных ограничений, однако он рассчитывает на сотрудничество, несмотря на эти препятствия.

Ранее глава киевского режима также потребовал помощи у стран Запада. Он заявил, что все договоренности "должны выполняться быстрее".