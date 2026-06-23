Ким Чен Ын будет наращивать ядерный потенциал КНДР после войны США и Ирана Ким Чен Ын заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал КНДР

Москва23 июн Вести.Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал Северную Корею наращивать ядерный потенциал "с возрастающей скоростью", сообщает агентство KCNA.

Выступая на заседании Центрального комитета Трудовой партии, Ким Чен Ын обвинил США и Южную Корею в том, что они неуклонно наращивают совместный ядерный потенциал, единственная цель которого, по его словам, – нападение на Северную Корею.

На пленарном заседании единогласно было признано, что неуклонное расширение и укрепление ядерных сил… и всестороннее использование позиции государства, обладающего ядерным оружием, является наиболее правильным и единственным способом активно и уверенно противостоять непредсказуемой, осложняющейся во многих отношениях международной военно-политической ситуации говорится в сообщении агентства

Ким Чен Ын раскритиковал "беспорядочную и самоуправную" политику США, которая привела к ухудшению "кровавой ситуации" на Ближнем Востоке. Кроме того, добавил он, Япония – региональный соперник КНДР – пытается стать военной державой, "сняв все оковы, ограничивающие ее действия".

Лидер КНДР представил планы по расширению обороноспособности страны, включая строительство стратегического ракетного крейсера и новых военно-морских баз, говорится в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ядерный арсенал КНДР уже превосходит по масштабам противоракетную оборону США.