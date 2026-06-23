Москва23 июнВести.Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал Северную Корею наращивать ядерный потенциал "с возрастающей скоростью", сообщает агентство KCNA.
Выступая на заседании Центрального комитета Трудовой партии, Ким Чен Ын обвинил США и Южную Корею в том, что они неуклонно наращивают совместный ядерный потенциал, единственная цель которого, по его словам, – нападение на Северную Корею.
На пленарном заседании единогласно было признано, что неуклонное расширение и укрепление ядерных сил… и всестороннее использование позиции государства, обладающего ядерным оружием, является наиболее правильным и единственным способом активно и уверенно противостоять непредсказуемой, осложняющейся во многих отношениях международной военно-политической ситуацииговорится в сообщении агентства
Ким Чен Ын раскритиковал "беспорядочную и самоуправную" политику США, которая привела к ухудшению "кровавой ситуации" на Ближнем Востоке. Кроме того, добавил он, Япония – региональный соперник КНДР – пытается стать военной державой, "сняв все оковы, ограничивающие ее действия".
Лидер КНДР представил планы по расширению обороноспособности страны, включая строительство стратегического ракетного крейсера и новых военно-морских баз, говорится в сообщении.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ядерный арсенал КНДР уже превосходит по масштабам противоракетную оборону США.