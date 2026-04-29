Ракет у Ким Чен Ына стало больше, чем ПРО у Соединенных Штатов Военный эксперт Баранец: ядерный арсенал КНДР превосходит ПРО США

Москва29 апр Вести.Военный обозреватель Виктор Баранец, цитируя ведущее информационное агентство США Bloomberg, сообщил о серьезной тревоге относительно ядерного потенциала Северной Кореи. По данным Bloomberg, ядерный арсенал КНДР уже превосходит по масштабам противоракетную оборону США, что свидетельствует о провале американских попыток сдержать ядерную программу Пхеньяна.

В материале отмечается, что Северная Корея превратилась из "государства-изгоя" в полноправного члена ядерного клуба, способного не только угрожать ядерной войной, но и вести её. Прогнозируется, что в течение 10 лет арсенал Ким Чен Ына может превзойти по численности арсеналы Израиля, Пакистана и Великобритании.

Особое беспокойство вызывают межконтинентальные баллистические ракеты КНДР — "Хвасон-15", "Хвасон-17", "Хвасон-18" и "Хвасон-19". В сочетании с имеющимися боеголовками они уже способны преодолеть наземную противоракетную оборону США, которая обошлась Вашингтону в $65 миллиардов.

Кроме того, обширный арсенал оружия меньшей дальности может угрожать союзникам США в Азии и американским базам на Гуаме, до которого, по мнению КНДР, с успехом долетает ракета "Хвасон-12" (расстояние 3400 км).