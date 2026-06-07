Глава КНДР распорядился увеличить производство ракет в 2,5 раза Глава КНДР Ким Чен Ын приказал увеличить выпуск ракет в 2,5 раза

Москва7 июн Вести.Глава КНДР Ким Чен Ын распорядился увеличить производство ракет в 2,5 раза в ближайшие пять лет, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул необходимость поэтапно повысить производительность в 2,5 раза в период пятилетки для удовлетворения спроса на ракеты отмечает ЦТАК

По данным агентства, Ким Чен Ын посетил 6 июня ведущее военно-промышленное предприятие и ознакомился с производством вооружений​​​.

В этот же день Ким Чен Ын заслушал доклад Главного управления ракетостроения по увеличению выпуска баллистических и крылатых ракет.