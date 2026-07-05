Москва5 июл Вести.Лидер КНДР Ким Чен Ын лично посетил испытания боевых систем нового эсминца "Кан Гон". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Испытания состоялись 3 июля. Экипаж эсминца провел запуск стратегических крылатых ракет, произвел стрельбы из главных вооружений, а также автоматических пушек и пулеметов.

По плану в ходе испытаний для оценки мощности систем вооружений проверены способность корабля к поиску мишеней и обработке информации говорится в сообщении ЦТАК

Также Ким Чен Ын выслушал доклад от членов группы по рассмотрению систем вооружений.

Товарищ Ким Чен Ын отметил необходимость дальше и активно форсировать работы для сохранения и неустанного наращивания надежных сил сдерживания войны и способности к ведению войны уточнили в ЦТАК

Ранее лидер КНДР заявил, что Северная Корея планирует наращивать свой ядерный потенциал для защиты от вероятного нападения со стороны США и Южной Кореи.