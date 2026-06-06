В КНДР заявили о планах по разработке и производству тайных подводных вооружений ЦТАК: Ким Чен Ын надеется на производство тайных подводных вооружений КНДР

Москва6 июн Вести.Лидер КНДР Ким Чен Ын надеется на реализацию планов по разработке и производству "подводных тайных вооружений" в рамках программы модернизации Военно-морских сил Северной Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации журналистов, Ким Чен Ын ранее посетил эсминец "Кан Гон", который проходит испытания для оценки его боевых возможностей. Отмечается, что лидер КНДР лично наблюдал за процессом.

Товарищ Ким Чен Ын выразил большое доверие и надежду, что... непременно претворятся в жизнь грандиозные планы для укрепления сил кораблей. В их числе - разработка и производство подводных тайных вооружений, построение эсминца водоизмещением в 10 тысяч тонн, которые будут проводиться в рамках пятилетки для модернизации ВМС говорится в публикации

Ким Чен Ын также подчеркнул, что ВМС КНДР должны стать надежным элементом ядерного сдерживания и иметь возможность в любой момент "нанести сокрушительный удар по врагам в подводном и надводном положении".

Ранее стало известно, что в Северной Корее прошли испытания новой системы запуска многоцелевых легких ракет и системы тактических крылатых ракет залпового огня. Как сообщалось, Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями.