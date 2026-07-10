Москва10 июл Вести.Власти КНДР с учетом военно-политической обстановки приняли решение расширить и укрепить ядерные силы, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что состоялось расширенное заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи под руководством генсека партии, председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын наметил военно-политические задачи для укрепления мощи армии с учетом нынешней военно-политической обстановки и "велений времени".

...Затронуты вопросы по обновлению технической инфраструктуры боевых систем, расширению и укреплению ядерных вооруженных сил в качественном и количественном отношении говорится в сообщении

На заседании намечены пути расширения обязанностей Главного информационно-разведывательного управления, играющего "ведущую роль в нейтрализации угроз со стороны потенциальных противников и сборе ключевой информации".

Также решено ускорить строительство современной военно-морской базы и техническую реконструкцию судоверфей с учетом серьезного изменения статуса и роли северокорейских ВМС.

Ранее в КНДР обвинили Японию в подготовке агрессии, в том числе с помощью беспилотных подводных лодок.