КНДР может применить ядерное оружие в случае ликвидации Ким Чен Ына В КНДР изменили ядерное законодательство, чтобы обезопасить Ким Чен Ына

Москва10 мая Вести.Северная Корея изменила ядерное законодательство, предусмотрев возможность автоматического ядерного удара при ликвидации Ким Чен Ына. Об этом пишет The Sun со ссылкой на поправки к конституции КНДР.

Обновленные положения гласят, что "если система управления ядерными силами государства окажется под угрозой из-за атак враждебных сил, ядерный удар будет нанесен автоматически и немедленно".

По мнению аналитиков, власти КНДР предупреждают тем самым США, что в случае "обезглавливающего удара" по руководству страны будет нанесен ответ с использованием ядерного оружия. Северокорейские власти пошли на обновление конституции в свете американо-израильской операции в Иране и на фоне похищения президента Венесуэлы Мадуро, отмечают политологи.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы КНДР провели испытания комплекса ракетного вооружения на борту эсминца "Чвэ Хен".