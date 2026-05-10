Москва10 маяВести.Северная Корея изменила ядерное законодательство, предусмотрев возможность автоматического ядерного удара при ликвидации Ким Чен Ына. Об этом пишет The Sun со ссылкой на поправки к конституции КНДР.
Обновленные положения гласят, что "если система управления ядерными силами государства окажется под угрозой из-за атак враждебных сил, ядерный удар будет нанесен автоматически и немедленно".
По мнению аналитиков, власти КНДР предупреждают тем самым США, что в случае "обезглавливающего удара" по руководству страны будет нанесен ответ с использованием ядерного оружия. Северокорейские власти пошли на обновление конституции в свете американо-израильской операции в Иране и на фоне похищения президента Венесуэлы Мадуро, отмечают политологи.
Ранее сообщалось, что Военно-морские силы КНДР провели испытания комплекса ракетного вооружения на борту эсминца "Чвэ Хен".