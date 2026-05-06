Северная Корея внесла поправки в конституцию КНДР изменила конституцию, исключив упоминание о воссоединении с Южной Кореей

Москва6 мая Вести.Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) внесла поправки в конституцию, убрав из нее упоминания о воссоединении Корейского полуострова. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект документа.

Согласно обновленной статье, территория КНДР определяется как земли, граничащие с Китаем и Россией на севере и с Южной Кореей на юге, в том числе и прилегающие воды с воздушным пространством.

В положении также говорится, что Северная Корея "никогда не допустит никакого посягательства" на свою территорию, но не уточняется местоположение ее границы с Южной Кореей и не упоминаются явно спорные морские границы, такие как Северная разграничительная линия в Желтом море пишет агентство

Кроме того, новая редакция закрепляет за Ким Чен Ыном статус главы государства, прежняя формулировка о "верховном лидере" была изменена.

Помимо этого, документ указывает, что ядерными силами Северной Кореи управляет председатель Государственного комитета по делам государства Ким Чен Ын.

Ранее лидер КНДР принял извинения президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена по поводу инцидентов с дронами. Беспилотники нарушили границу республики.