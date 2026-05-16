КНДР может применить ядерное оружие, если с Ким Чен Ыном что-то случится

Москва16 мая Вести.Северная Корея пересмотрела свою ядерную политику. Произошло это после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи при американском ударе.

По данным телеканала NDTV, изменения в Конституцию КНДР были внесены 22 марта на заседании парламента. В обновленной редакции отмечается, что в случае гибели Ким Чен Ына или его недееспособности ядерный удар должен быть нанесен автоматически и немедленно.

Также из Конституции КНДР исключено упоминание о возможном объединении с Южной Кореей.

По данным Bloomberg, ядерный арсенал КНДР уже превосходит по масштабам противоракетную оборону США.