Москва16 маяВести.Северная Корея пересмотрела свою ядерную политику. Произошло это после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи при американском ударе.
По данным телеканала NDTV, изменения в Конституцию КНДР были внесены 22 марта на заседании парламента. В обновленной редакции отмечается, что в случае гибели Ким Чен Ына или его недееспособности ядерный удар должен быть нанесен автоматически и немедленно.
Также из Конституции КНДР исключено упоминание о возможном объединении с Южной Кореей.
По данным Bloomberg, ядерный арсенал КНДР уже превосходит по масштабам противоракетную оборону США.