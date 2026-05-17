Москва17 мая Вести.Новая конституция КНДР (Корейской Народно-Демократической Республики) с концепцией "мертвой руки" не является сенсацией, так как она была объявлена еще два года назад. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

По его словам, конституционные поправки, включая отказ от парадигмы объединения, стали точкой в долгом процессе, который начался с партийного съезда и завершился на сессии Верховного народного собрания.

Концепция "мертвой руки" была объявлена еще два года назад, когда Северная Корея объявила руководящие принципы использования ядерного оружия. Поэтому, с моей точки зрения, никакой сенсации здесь нет. Иное дело, что те, кто не имел представления об этом документе, отреагировали в стиле "никогда такого не было, и вот опять". То же самое, кстати, касается и информации о том, что Северная Корея, оказывается, внезапно вычистила всю парадигму объединения… По сути дела, конституция – это просто точка в долгом процессе, потому что сначала прошел девятый съезд Трудовой партии Кореи. Потом это было закреплено уже на государственном уровне на сессии Верховного Народного Собрания, где, собственно, были приняты поправки в конституцию, поэтому это завершение процесса, который длился весьма долго пояснил Асмолов

Ранее сообщалось, что Северная Корея внесла поправки в конституцию, исключив упоминание о воссоединении с Южной Кореей. Согласно обновленной статье, территория КНДР определяется как земли, граничащие с Китаем и Россией на севере и с Южной Кореей на юге, в том числе и прилегающие воды с воздушным пространством.