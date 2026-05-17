Москва17 мая Вести.Северная Корея выходит из дипломатической изоляции, контактируя с другими странами и параллельно претендуя на статус региональной державы. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

По его словам, Север стремится также стать участником процесса многополярного мира.

Понятно, что с одной стороны он обеспечил себе достаточную безопасность, которая практически исключает иракский сценарий. С другой, Северная Корея начинает говорить о том, что, имеет претензии на статус региональной средней державы. Ситуация, когда мы объявили изгоями слишком много стран и в результате они благополучно начали сотрудничать друг с другом, показывает, что не только Москва и Пекин, но и Беларусь, некоторые страны Юго-Восточной Азии уже регулярно контактируют с Северной Кореей. В целом, это говорит о том, что из дипломатической изоляции Северная Корея потихоньку выходит отметил Асмолов

Эксперт добавил, что сейчас в Северной Корее находится министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунга в качестве спецпосланника генсека ЦК КП и он планирует еще больше расширять сотрудничество между странами. Однако Вьетнам также общается и с Южной Кореей.

Ранее Асмолов рассказал, что новая конституция КНДР с концепцией "мертвой руки" – не является сенсацией. По его словам, конституционные поправки, включая отказ от парадигмы объединения, стали точкой в долгом процессе, который занял около двух лет.