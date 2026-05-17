Москва17 мая Вести.Военные Северной Кореи в ходе российской специальной военной операции (СВО) получили важный опыт современных боевых действий, которого нет у Южной Кореи. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

По его словам, наличие такого опыта выводит КНДР из подчиненного положения по отношению к Южной Корее.

Они сейчас довольно активно осваивают и передают этот опыт. Но в какой мере мы можем говорить про северокорейских военных инструкторов в странах Третьего мира, пока действительно неясно. Тут важнее, что они сами получили очень важный опыт, потому что нехватка топлива и запчастей ставила Север в подчиненное положение по отношению к Югу, который мог регулярно проводить комплексные маневры всех войск. Здесь северяне получили нормальный опыт современной войны, которого у Южной Кореи все-таки нет пояснил Асмолов

Эксперт добавил, что сейчас в Сеуле ждут развития ситуации с южнокорейским судном Namu, которое 4 мая попало под атаку, вероятно, иранцев. По мнению Асмолова, если это подтвердится, то не исключено силовое противостояние Кореи и Ирана. Оно позволит сравнить боевой опыт южнокорейских и северокорейских военных.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян намерен полностью поддерживать политику Москвы. Он также выразил уверенность в победе армии и народа России "в справедливой и священной борьбе".