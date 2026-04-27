Ким Чен Ын заверил Белоусова в полной поддержке РФ со стороны КНДР

Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян намерен полностью поддерживать политику Москвы Ким Чен Ын заверил Белоусова в полной поддержке РФ со стороны КНДР

Москва27 апр Вести.Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян будет и дальше поддерживать Москву в рамках российского политического курса по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

С таким утверждением северокорейский лидер выступил на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, который прибыл в столицу КНДР с рабочим визитом.

Ким Чен Ын отметил, что правительство КНДР и впредь будет полностью поддерживать политику РФ для защиты государственного суверенитета, территориальной целостности, безопасности и интересов говорится в сообщении ЦТАК

Как отмечает агентство, лидер КНДР выразил уверенность в победе армии и народа России "в справедливой и священной борьбе".

Ранее Белоусов сообщил, что по итогам его переговоров с Ким Чен Ыном стороны договорились перевести военное сотрудничество между странами на устойчивую долгосрочную основу.

Кроме того, глава Минобороны РФ вручил ордена Мужества военнослужащим Корейской народной армии за отвагу и героизм при выполнении задач по освобождению Курской области.