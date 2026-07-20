Цой Сон Хи: КНДР поддерживает усилия РФ по ликвидации причин кризиса на Украине

КНДР поддерживает усилия России по устранению причин кризиса на Украине Цой Сон Хи: КНДР поддерживает усилия РФ по ликвидации причин кризиса на Украине

Москва20 июл Вести.Северная Корея будет непреложно поддерживать усилия Москвы, направленные на ликвидацию предтечей украинского кризиса, заявила глава Министерства иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, чьи слова передает ТАСС.

Министр обратила внимание на высокую ценность суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности Российской Федерации.

"КНДР ... впредь будет неукоснительно поддерживать все усилия России ... на устранение первопричин кризиса на Украине утверждает Цой Сон Хи

Накануне президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Цой Сон Хи.