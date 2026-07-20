Москва20 июлВести.Северная Корея будет непреложно поддерживать усилия Москвы, направленные на ликвидацию предтечей украинского кризиса, заявила глава Министерства иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, чьи слова передает ТАСС.
Министр обратила внимание на высокую ценность суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности Российской Федерации.
"КНДР ... впредь будет неукоснительно поддерживать все усилия России ... на устранение первопричин кризиса на Украинеутверждает Цой Сон Хи
Накануне президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Цой Сон Хи.