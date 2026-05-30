Глава МИД КНДР: Пхеньян и Москва едины по всем стратегическим вопросам

Москва30 мая Вести.Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) солидарны относительно всех стратегических вопросов. Об этом заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи.

Цой Сон Хи уточнила, что Россия и КНДР, защищая взаимные интересы, достигают значительных результатов "во всестороннем расширении и развитии двусторонних отношений, повышении благосостояния народов двух стран".

Сегодня Корейская Народно-Демократическая Республика и Российская Федерация разделяют общее мнение по всем стратегическим вопросам, что соответствует уровню союзнических отношений указала дипломат в ходе выступления на церемонии открытия в посольстве России мемориальной доски бывшему послу Александру Мацегоре

Ранее стало известно, что делегация из КНДР примет участие в выставке "Белагро-2026" и Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).