РФ и Китай выступили против изоляции и санкций в отношении КНДР

Москва20 мая Вести.Россия и Китай решительно выступают против давления на КНДР, включая внешнеполитическую изоляцию и санкции, отмечается в совместной декларации России и Китая по итогам переговоров лидеров двух стран в Пекине.

Стороны выступают против внешнеполитической изоляции, экономических санкций, силового давления и других способов создания угроз безопасности Корейской Народной Демократической Республики говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля

В своем заявлении Россия и Китай призвали вовлеченные стороны к прекращению действий, провоцирующих эскалацию напряженности в регионе, гонку вооружений, злоупотребление политизированными подходами, а также к принятию практических мер по устранению риска возникновения войны.

В декларации стороны призывают решать проблемы Корейского полуострова, основываясь на уважении суверенитета, поскольку обеспечение мира и стабильности на этой территории поможет общим интересам всего Дальнего Востока.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму, в которой он выразил надежду на продолжение победоносной истории РФ, а также рассказал о чувстве гордости, вызванном текущими двусторонними отношениями.