Москва17 мая Вести.Ядерное разоружение – денуклеаризация – Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) является общей целью США и Китая, утверждает Белый дом по итогам визита в Пекин американского лидера Дональда Трампа.

Президент Трамп и лидер [КНР] Си [Цзиньпин] подтвердили общую цель по денуклеаризации КНДР отмечается в сообщении Белого дома

Ранее Трамп заявил, что постоянно обсуждает вопросы ядерного разоружения с Россией и Китаем.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к лидерам государств с настоятельным призывом немедленно приступить к денуклеаризации.