Москва17 маяВести.Ядерное разоружение – денуклеаризация – Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) является общей целью США и Китая, утверждает Белый дом по итогам визита в Пекин американского лидера Дональда Трампа.
Президент Трамп и лидер [КНР] Си [Цзиньпин] подтвердили общую цель по денуклеаризации КНДРотмечается в сообщении Белого дома
Ранее Трамп заявил, что постоянно обсуждает вопросы ядерного разоружения с Россией и Китаем.
До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к лидерам государств с настоятельным призывом немедленно приступить к денуклеаризации.