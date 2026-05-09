Ким Чен Ын в телеграмме Путину: победоносная история России будет продолжаться ЦТАК: Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня Победы

Москва9 мая Вести.Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму. В послании он выразил надежду на продолжение победоносной истории РФ, а также рассказал о чувстве гордости, вызванном текущими двусторонними отношениями.

Телеграмма была отправлена по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что лидер КНДР выразил надежду на то, что великая победоносная история России будет продолжаться, а также высказал слова гордости за то, что ведет отношения Пхеньяна и Москвы вместе с Путиным.

Ранее ЦТАК сообщало, что Ким Чен Ын на встрече министром обороны РФ Андреем Белоусовым заявил о полной поддержке политического курса России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности.