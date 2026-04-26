Путин направил приветствие по случаю открытия мемориала в Пхеньяне Путин направил приветствие участникам церемонии открытия мемориала в Пхеньяне

Москва26 апр Вести.Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжеств по случаю открытия в Пхеньяне мемориала и Музея подвигов героев зарубежной военной операции. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.

Путин обратился к главе КНДР Ким Чен Ыну и выразил признательность за вклад страны в освобождение Курской области.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын! Дорогие друзья! Сердечно приветствую вас по случаю открытия в Пхеньяне Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Хотел бы выразить глубокую признательность вам, дорогой товарищ Ким Чен Ын, а также всем, кто внес вклад в реализацию столь масштабного проекта в кратчайшие сроки – к годовщине освобождения Курской земли от захватчиков говорится в сообщении

Российский лидер отметил, что РФ и КНДР будут и дальше укреплять отношения всеобъемлющего стратегического партнерства.

Ранее благодарность за поддержку в освобождении курской земли выразил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что корейские солдаты сражались плечом к плечу с российскими военнослужащими.