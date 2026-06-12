Москва12 июнВести.Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России и пожелал российскому лидеру успехов в работе.
В поздравлении он подчеркнул, что сегодня отношения РФ и КНДР открывают новую страницу истории и еще более укрепляются.
Желаю, чтобы на пути братского российского народа всегда были только удача и победа, а вам – еще больших успехов в ответственной работеговорится в поздравительной телеграмме, текст которой приводит ЦТАК
Ким Чен Ын также отметил, что КНДР всегда будет поддерживать политику Москвы.
Ранее глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что Россия и КНДР солидарны относительно всех стратегических вопросов.