Лидер КНДР направил Путину поздравление с Днем России и пожелал успехов

Лидер КНДР пожелал Путину успехов в работе в поздравлении с Днем России Лидер КНДР направил Путину поздравление с Днем России и пожелал успехов

Москва12 июн Вести.Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России и пожелал российскому лидеру успехов в работе.

В поздравлении он подчеркнул, что сегодня отношения РФ и КНДР открывают новую страницу истории и еще более укрепляются.

Желаю, чтобы на пути братского российского народа всегда были только удача и победа, а вам – еще больших успехов в ответственной работе говорится в поздравительной телеграмме, текст которой приводит ЦТАК

Ким Чен Ын также отметил, что КНДР всегда будет поддерживать политику Москвы.

Ранее глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что Россия и КНДР солидарны относительно всех стратегических вопросов.