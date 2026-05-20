Москва20 маяВести.Россия и Китай поддерживают все усилия для установления устойчивого мира на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении стран, опубликованном пресс-службой Кремля.
Уточняется, что украинский кризис должен быть решен путем диалога и мирных переговоров.
Стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению долгосрочного и устойчивого мира, а также выступают за продолжение поиска решения путем диалога и переговоровотражено в документе
Отмечается, что стороны убеждены в необходимости устранения первопричин конфликта в соответствии с международными принципами ООН.
Ранее постпред КНР в ООН Фу Цун рассказал, что Китай задействует методы теневой дипломатии для урегулирования ситуации на Украине.