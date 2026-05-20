Россия и Китай выступили за установление устойчивого мира на Украине

Москва20 мая Вести.Россия и Китай поддерживают все усилия для установления устойчивого мира на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении стран, опубликованном пресс-службой Кремля.

Уточняется, что украинский кризис должен быть решен путем диалога и мирных переговоров.

Стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению долгосрочного и устойчивого мира, а также выступают за продолжение поиска решения путем диалога и переговоров отражено в документе

Отмечается, что стороны убеждены в необходимости устранения первопричин конфликта в соответствии с международными принципами ООН.

Ранее постпред КНР в ООН Фу Цун рассказал, что Китай задействует методы теневой дипломатии для урегулирования ситуации на Украине.