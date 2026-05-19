Постпред КНР в ООН: Китай ведет теневую дипломатию по урегулированию на Украине

Москва19 мая Вести.Китай активно ведет теневую дипломатию, взаимодействуя с Россией, Киевом и другими сторонами над урегулированием конфликта на Украине, заявил постпред КНР в ООН Фу Цун.

Он уточнил, что Пекин ведет обширную работу над достижением мира на Украине и надеется, что он вскоре наступит.

Китай… поддерживает тесную связь с Россией, Украиной и другими сторонами, активно участвуя в теневой дипломатии, настойчиво создавая условия и формируя консенсус для мира сообщил он на заседании Совбеза ООН по Украине

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США навязчиво пытаются подключить Китай к переговорам по контролю над вооружениями, несмотря на позицию Пекина.