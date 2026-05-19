Москва19 маяВести.Китай активно ведет теневую дипломатию, взаимодействуя с Россией, Киевом и другими сторонами над урегулированием конфликта на Украине, заявил постпред КНР в ООН Фу Цун.
Он уточнил, что Пекин ведет обширную работу над достижением мира на Украине и надеется, что он вскоре наступит.
Китай… поддерживает тесную связь с Россией, Украиной и другими сторонами, активно участвуя в теневой дипломатии, настойчиво создавая условия и формируя консенсус для мирасообщил он на заседании Совбеза ООН по Украине
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США навязчиво пытаются подключить Китай к переговорам по контролю над вооружениями, несмотря на позицию Пекина.