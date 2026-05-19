Рябков: США настаивают на участии КНР в переговорах по контролю над вооружениями

Москва19 мая Вести.США навязчиво пытаются подключить Китай к переговорам по контролю над вооружениями, несмотря на позицию Пекина. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В интервью с ТАСС он рассказал, что Вашингтон настаивает на обязательном участии Китая в многосторонних переговорах ядерных держав, игнорируя отказ китайской стороны присоединяться к такому формату.

Сама идея многосторонних переговоров ядерных держав по контролю над вооружениями упирается в навязчивое стремление США жестко обусловить их запуск обязательным участием Китая сообщил Рябков

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выступил за денуклеаризацию при участии России и Китая. Он не уточнял, взяли ли стороны на себя конкретные обязательства по этому вопросу.