Лавров отметил, что Россия высоко ценит позицию Китая по Украине Лавров: РФ высоко ценит конструктивную позицию КНР по Украине

Москва16 июл Вести.Россия высоко ценит позицию Китая по украинскому кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье для газеты "Коммерсант".

Он отметил, что инициативы по установлению глобальной безопасности, предложенные председателем КНР Си Цзиньпином, гармонично согласуются с предложенным президентом России Владимиром Путиным проектом создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.

Высоко ценим конструктивную, взвешенную позицию КНР по ситуации вокруг Украины, основанную на глубоком понимании генезиса кризиса и путей его политического урегулирования, основанного на установлении и устранении его первопричин пояснил Лавров

Ранее заместитель председателя КНР Хань Чжэн заявил, что Китай намерен совместно с Россией развивать мир, в котором воцарятся толерантность и взаимовыгодное сотрудничество.