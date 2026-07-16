Лавров: РФ и КНР перешли к системному и многоплановому сотрудничеству

Лавров назвал сотрудничество РФ и КНР многоплановым и системным Лавров: РФ и КНР перешли к системному и многоплановому сотрудничеству

Москва16 июл Вести.Гуманитарные связи России и Китая вышли на принципиально новые рубежи – теперь государства сотрудничают на системном многоплановом уровне. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье для газеты "Коммерсант".

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что также за последние годы выросла общественная поддержка российско-китайского стратегического партнерства.

От отдельных, разовых мероприятий мы перешли к системному и многоплановому сотрудничеству… Ключевую роль играют масштабные "перекрестные" межгосударственные проекты… Их тематический охват весьма разнообразен: от культуры, туризма и спорта до молодежных обменов, науки, инноваций, СМИ пояснил Лавров

Министр напомнил, что 2026-2027 годы будут посвящены российско-китайского сотрудничеству в области образования. Также установлены двусторонние культурные связи. В качестве примера Лавров привел Москву, где ежегодно красочно отмечается Китайский новый год, тогда как в Пекине устоялась традиция встречать Масленицу.

Ранее первый заместитель гендиректора компании "А7" Игорь Горин отметил, что российский бизнес перестроился на взаимодействие с Востоком – с Китаем в первую очередь. По его словам, этот подход может стать долгосрочным трендом.