Лавров: принципы "большого договора" между РФ и КНР актуальны и сегодня

Лавров рассказал об обширном партнерстве РФ и КНР в рамках "большого договора" Лавров: принципы "большого договора" между РФ и КНР актуальны и сегодня

Москва16 июл Вести.Подписанный между Россией и КНР Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве актуален и сегодня. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В статье для газеты "Коммерсант" он пояснил, что отношения Москвы и Пекина служат образцом выстраивания межгосударственного общения на основе равенства, баланса интересов и обоюдной выгоды.

Заложенные в Договоре принципы в полной мере актуальны в современных реалиях. Они опираются на общепризнанные нормы международного права, включая уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела друг друга написал Лавров

Ранее Военно-воздушные силы России и Китая провели совместное стратегическое патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также над западной частью Тихого океана.