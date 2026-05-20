Москва20 мая Вести.Технологический альянс России и Китая в настоящее время неуклонно укрепляется. Об этом в интервью Шанхайской медиагруппе SMG сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Москве и Пекину следует прежде всего полагаться на собственные силы и на взаимную братскую солидарность.

Сейчас активно укрепляем технологический альянс. В Китае есть технологии, помогающие Российской Федерации преодолевать те искусственные, незаконные сложности, которые создает Запад сказал Лавров

Глава МИД отметил, что китайский автопром давно вытеснил с российского рынка немецкую продукцию.

Это один из показателей того, что, как у нас говорят: "Свято место пусто не бывает". Если Запад, капиталисты, вдруг решили, что они наложат санкции, не будут что-то покупать у Китая, не будут что-то продавать России, и экономика Китая и Российской Федерации столкнется с непреодолимыми проблемами, – это заблуждение подчеркнул он

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о стратегическом партнерстве с китайской компанией China Architecture Design & Research Group Co., Ltd. (CADG), лидирующей в сфере архитектуры и городского планирования в КНР.