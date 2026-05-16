Лавров выразил надежду на заключение сделки между США и КНР о поставках нефти

Москва16 мая Вести.Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров заявил, что Москва позитивно смотрит на возможное заключение договора между США и Китаем о поставках энергоносителей.

Слова руководителя внешнеполитического ведомства передает ТАСС.

В публикации отмечается, что речь идет о вероятном соглашении между Вашингтоном и Пекином о поставках американских энергоносителей.

Мы будем только рады констатировал министр

Накануне Лавров и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели рабочую встречу в Пекине. В ходе переговоров стороны обсудили роль России и Китая как стабилизаторов мировых процессов в условиях нестабильной международной обстановки, партнерские отношения двух государств, а также геополитические сложности, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке.