Москва16 маяВести.Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров заявил, что Москва позитивно смотрит на возможное заключение договора между США и Китаем о поставках энергоносителей.
Слова руководителя внешнеполитического ведомства передает ТАСС.
В публикации отмечается, что речь идет о вероятном соглашении между Вашингтоном и Пекином о поставках американских энергоносителей.
Мы будем только радыконстатировал министр
Накануне Лавров и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели рабочую встречу в Пекине. В ходе переговоров стороны обсудили роль России и Китая как стабилизаторов мировых процессов в условиях нестабильной международной обстановки, партнерские отношения двух государств, а также геополитические сложности, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке.