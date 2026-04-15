Лавров на встрече в КНР передал Си Цзиньпину привет от Путина Сергей Лавров передал Си Цзиньпину приветствие от Владимира Путина

Москва15 апр Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в Китай передал председателю КНР приветствие и дружеские пожелания от президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

Сергей Лавров передал Си Цзиньпину дружеский привет и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина, готовящегося посетить Китай с официальным визитом в первой половине года проинформировали на Смоленской площади

Официальный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китайскую Народную Республику подошел к концу. Продолжался он два дня и, как отмечают Москва и Пекин, прошел продуктивно и своевременно.

В 2026 году исполняется 30 лет стратегическому взаимодействию и четверть века со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами.