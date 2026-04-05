Лавров и Ван И обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке

Москва5 апр Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим китайским коллегой Ван И.

Стороны подробно обсудили текущую обстановку в Персидском заливе, а также международные инициативы по быстрому завершению конфронтации в этом стратегически значимом районе и началу полноценного политического и дипломатического процесса.

В этом ключе были рассмотрены возможности для усиления сотрудничества между Россией и Китаем на ключевых глобальных площадках, в первую очередь в ООН. Отмечено совпадение "подходов России и Китая по большинству вопросов глобальной повестки дня, включая ситуацию вокруг Ирана, связанную с неспровоцированной агрессией США и Израиля против этой страны".

Согласованы меры по дальнейшему тесному взаимодействию по всему кругу взаимных интересов в рамках Совета Безопасности ООН, в том числе через постоянные миссии двух стран в Нью-Йорке.