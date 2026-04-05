Лавров и Ван И обсудили Иран и "неспровоцированную агрессию" США и Израиля

Москва5 апр Вести.5 апреля 2026 года состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России Сергея Лаврова и Китая Ван И. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Персидском заливе и совместные усилия по деэскалации конфликта, а также вопросы укрепления двустороннего взаимодействия на международной арене, в частности, в рамках ООН.

Министры выразили удовлетворение совпадением позиций по большинству вопросов глобальной повестки. Особое внимание было уделено ситуации вокруг Ирана, которую Россия и Китай расценивают как результат "неспровоцированной агрессии" со стороны США и Израиля.

Стороны договорились продолжить тесную координацию действий по вопросам, находящимся на повестке Совета Безопасности ООН, включая взаимодействие через постоянные представительства двух стран при ООН в Нью-Йорке.