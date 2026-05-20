Лавров: отношения России и Китая имеют под собой большую материальную базу

Москва20 мая Вести.Российско-китайские отношения опираются на солидную материальную базу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе (SMG).

Отношения опираются на очень солидную материальную базу. Уже не первый год товарооборот существенно превышает объем в 200 миллиардов долларов сказал Лавров

Он отметил, что в основе материальной базы лежит энергетика - Россия является главным поставщиком природного газа в Китай. Недавно РФ и КНР окончательно договорились о строительстве крупнейшего газопровода "Сила Сибири – 2", обсуждается и "Дальневосточный маршрут", напомнил министр.

Кроме того, Москва и Пекин тесно сотрудничают по всем аспектам мирного использования ядерной энергии, а также в космосе и в высоких технологиях.

Глава МИД РФ в среду находится в Китае в составе делегации от России.