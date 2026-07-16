Лавров: договор России и Китая увеличил товарооборот более чем в 30 раз Лавров: "большой договор" с КНР создал основу для торгово-экономических связей

Москва16 июл Вести."Большой договор" между Россией и Китаем создал основу для многократного роста двусторонней торговли и развития экономического сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье для газеты "Коммерсант".

По словам главы МИД, за последние 25 лет товарооборот между двумя странами увеличился более чем в 30 раз и уже три года подряд превышает 200 миллиардов долларов. Лавров отметил, что с 2010 года Китай остается крупнейшим торговым партнером России, а РФ входит в число пяти основных торговых партнеров КНР.

Договор создал прочную институциональную основу и для качественного наращивания торгово-экономических связей. Экономики наших стран органично дополняют друг друга. Цифры говорят сами за себя сказал он

Министр также сообщил, что расчеты между странами практически полностью переведены на национальные валюты, а доля доллара и евро снизилась до минимальных значений. По его словам, росту инвестиций способствует и новое соглашение о защите капиталовложений.

Ранее китайский МИД выступил против законопроекта США о новых санкциях. Ограничения будут направлены на крупнейших покупателей российских нефти и газа. Пекин настаивает, что санкции не имеют основания в международном праве.