Китай против новых санкций США в отношении покупателей энергоресурсов из РФ КНР против проекта санкций США, касающихся покупателей энергоресурсов из РФ

Москва15 июл Вести.Китай выступает против нового законопроекта США о санкциях в отношении крупнейших покупателей нефти и газа из России, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН прокомментировал законопроект США китайский дипломат, которого цитирует ТАСС

Новый американский законопроект о санкции в отношении России в том числе предусматривает пошлины для пяти покупателей ее нефти и природного газа. Размер пошлины может составить 100% (вместо 500%, предложенным в более ранней версии), а в число пяти упомянутых стран - покупательниц упоминаются Китай и Индия.