Россия поддерживает решение КНР не исполнять санкции США, заявили в МИД Захарова: Москва приветствует решение Пекина не исполнять санкции США

Москва7 мая Вести.Россия поддерживает намерение Китая не исполнять санкции Вашингтона в отношении китайских компаний, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге.

Ранее власти КНР запретили соблюдать санкции США против пяти нефтехимических компаний страны, которых в Штатах обвиняют в торговле с Ираном.

Мы приветствуем и считаем совершенно обоснованным решение правительства КНР о блокировании исполнения нелегитимных санкций заявила дипломат

Госсекретарь США Марко Рубио накануне указал, что китайские компании могут столкнуться со вторичными санкциями, если продолжат игнорировать рестрикции в отношении Ирана.