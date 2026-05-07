Москва7 маяВести.Россия поддерживает намерение Китая не исполнять санкции Вашингтона в отношении китайских компаний, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге.
Ранее власти КНР запретили соблюдать санкции США против пяти нефтехимических компаний страны, которых в Штатах обвиняют в торговле с Ираном.
Мы приветствуем и считаем совершенно обоснованным решение правительства КНР о блокировании исполнения нелегитимных санкцийзаявила дипломат
Госсекретарь США Марко Рубио накануне указал, что китайские компании могут столкнуться со вторичными санкциями, если продолжат игнорировать рестрикции в отношении Ирана.