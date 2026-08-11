Москва11 авгВести.Китай примет ответные меры для защиты своих интересов, если в США будет принят новый законопроект о санкциях против России, предполагающий пошлины за покупку российских энергоносителей. Об этом агентству РИА Новости сообщил официальный представитель посольства КНР в США Лю Чан.
Дипломат подчеркнул, что Пекин выступает против односторонних санкций, не имеющих под собой оснований в международном праве и не утвержденных Советом Безопасности ООН.
Китай… будет принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий и граждансказал Лю Чан
Ранее Сенат Конгресса США одобрил законопроект об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. До этого сенаторы проголосовали против поправки, которая лишала президента США Дональда Трампа права устанавливать таможенные пошлины в отношении стран, импортирующих энергоресурсы из России.