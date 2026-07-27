Захарова сравнила с выстрелом в ногу новый санкционный проект США против России Захарова: новый санкционный законопроект США навредит самому Вашингтону

Москва27 июл Вести.Принятие нового законопроекта о санкциях против России нанесет ущерб прежде всего самим США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Документ, рассматриваемый в США, предусматривает введение пошлин на российский импорт, а также дополнительные ограничения в отношении ряда зарубежных государств.

Это будет равносильно буквально выстрелу в ногу и нанесет ущерб в первую очередь самим США сказала Захарова

Согласно законопроекту, предлагается установить пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США. Кроме того, документ предусматривает возможность введения президентом США пошлин до 100% на товары из пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также из стран, которые, по мнению американской стороны, способствуют обходу санкций.

The New York Times писала, что американский Конгресс может столкнуться с трудностями при быстром принятии нового пакета санкций против РФ из-за разногласий между демократами и лидером США Дональдом Трампом.