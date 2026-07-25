Москва25 июл Вести.Конгресс США может столкнуться с трудностями при быстром принятии нового пакета антироссийских санкций из-за разногласий между демократами и американским президентом Дональдом Трампом, пишет The New York Times.

Спор возник вокруг раздела 113-го законопроекта, который предоставляет президенту право вводить пошлины в размере до 100% на товары из стран, активно закупающих российские нефть, газ и уран. Ранее этот законопроект предложили назвать именем недавно скончавшегося сенатора-республиканца и ярого русофоба Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Демократы, как пишет газета, расценили этот пункт как предоставление президенту фактически неограниченных полномочий для самостоятельного управления пошлинной политикой. Они заявляют, что не готовы поддержать столь широкие права для главы государства. Представители Демократической партии ссылаются на хаотичный, по их мнению, характер тарифной политики Трампа и считают, что данная норма может быть попыткой обойти положения Конституции США, согласно которым регулирование торговли относится к компетенции Конгресса. При этом в стране уже действуют несколько законов, позволяющих президенту вводить пошлины при определенных условиях, и Трамп, как отмечается, активно пользуется этими возможностями.

Сам Трамп настаивает на том, чтобы спорный раздел обязательно вошел в итоговый текст законопроекта. Ранее он неоднократно давал понять, что без этого положения не подпишет документ. Республиканцы поддерживают президента в этом вопросе. В ходе обсуждений в Конгрессе они утверждают, что пункт направлен исключительно против тех, кто финансирует российскую военную машину, а его сохранение является единственным способом добиться подписи Трампа под новым санкционным законом.