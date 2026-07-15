NYT: Трамп поддержит санкции против России при сохранении права решать их судьбу

NYT раскрыла условие Трампа для принятия новых санкций против России NYT: Трамп поддержит санкции против России при сохранении права решать их судьбу

Москва15 июл Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддержит законопроект о новых санкциях в отношении России только при условии, что именно глава государства будет сам решать, вводить эти ограничения, отказываться от них или приостанавливать их действие. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источник.

По информации журналистов, глава Белого дома считает, что такие полномочия могут стать важным инструментом на переговорах с Москвой.

Трамп будет готов поддержать законопроект о санкциях только в том случае, если он гарантирует ему исключительное право приостанавливать действие санкций или отказывать в их применении говорится в публикации

Газета напомнила, что именно этот вопрос стал предметом разногласий между Белым домом и представителями Демократической партии.

Ранее Трамп заявил, что вероятность принятия законопроекта покойного сенатора Линдси Грэма об антироссийских санкциях "достаточно высока". По информации СМИ, новые санкции включают ограничения в отношении ЦБ РФ, а также крупнейших финансовых организаций России - Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.