США введут санкции против трех банков РФ и полный запрет на импорт урана

Раскрыты подробности нового законопроекта США об антироссийских санкциях США введут санкции против трех банков РФ и полный запрет на импорт урана

Москва15 июл Вести.Обновленный американский законопроект, предполагающий введение санкций в отношении РФ, включает ограничения в отношении Центрального банка России, а также крупнейших финансовых организаций страны — Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.

Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

Документ также запрещает американским физическим и юридическим лицам проводить любые операции с этими банками. В числе возможных мер — блокировка доступа к американской банковской системе, включая запрет на открытие и использование корреспондентских счетов в США.

Дополнительно предусмотрены блокировка активов под юрисдикцией США, ограничения на кредиты, экспортные лицензии и инвестиции.

При этом Министерство финансов США может освободить от санкций иностранный банк, проводящий крупные операции с российскими финансовыми организациями, если посчитает подобные ограничения противоречащими экономическим или внешнеполитическим интересам страны.

Новая версия законопроекта также предполагает введение пошлин в размере до 100% для пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа.

Кроме того, президенту США предписывается полностью запретить импорт российского урана, включая продукцию Росатома, и регулярно вводить санкции против его руководства.

С даты принятия настоящего закона президент должен предпринять все необходимые шаги для реализации требований закона о приватизации Обогатительной корпорации США касательно импорта урана из РФ, включая импорт любого урана от государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" либо любой ее дочерней структуры или правопреемника приводит агентство фрагмент законопроекта

США официально запретили импорт российского урана в мае 2024 года, однако оставили возможность временных разрешений до 2028 года для американских компаний в случае отсутствия альтернатив.

В ответ Россия также ограничила экспорт урана в США, сохранив возможность поставок по разовым лицензиям, что позволило продолжить торговлю в рамках согласованных исключений.

Осенью 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что, несмотря на ограничения, Россия продолжает поставлять уран на американский рынок.

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп считает, что вероятность принятия законопроекта, инициированного покойным сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), о санкциях против России "достаточно высока".