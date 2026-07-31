Reuters: в Конгрессе США растет противодействие проекту о санкциях против России

Принятие проекта о новых санкциях США против РФ оказалось под угрозой, пишут СМИ Reuters: в Конгрессе США растет противодействие проекту о санкциях против России

Москва31 июл Вести.В Конгрессе Соединенных Штатов растет противодействие новому законопроекту, предполагающему введение новых санкций в отношении России и Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, в первую очередь недовольство некоторыми положениями документа высказывают представители Демократической партии. Они опасаются, что в случае принятия законопроекта полномочия президента США Дональда Трампа в части применения импортных пошлин резко расширятся.

При этом республиканцы также обеспокоены возможным принятием документа, пишет агентство.

Майюр Пател, бывший помощник конгрессмена-республиканца, а ныне сотрудник юридической фирмы Hogan Lovells Cadwalader, заявил, что многие республиканцы в Конгрессе по-прежнему обеспокоены предыдущими масштабными тарифами Трампа и активно лоббируют конкретные исключения говорится в публикации

Ранее стало известно, что американские сенаторы достигли соглашения по законопроекту, предполагающему введение новых санкций против России и Ирана.