Более 80 сенаторов США поддержали продвижение законопроекта о санкциях против РФ

Более 80 сенаторов США проголосовали за продвижение санкций против РФ Более 80 сенаторов США поддержали продвижение законопроекта о санкциях против РФ

Москва29 июл Вести.Сенат США на процедурном голосовании поддержал дальнейшее рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России и Ирана. Об этом пишет портал Axios.

Голосование состоялось после закрытой встречи сенаторов с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По данным издания, на этой встрече Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб призвали поддержать законопроект, утверждая, что Россия якобы находится в проигрышном положении.

Голосование завершилось со счетом 86-12. Сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) был единственным республиканцем, проголосовавшим против говорится в публикации

При этом отмечается, что некоторые демократы колебались в вопросе поддержки проекта, поскольку это позволит президенту Дональду Трампу продвигать таможенные пошлины.

По информации издания, инициатива предусматривает введение 100-процентных вторичных пошлин в отношении стран, продолжающих закупать российские нефть и газ, а также меры против "теневого флота" РФ. Кроме того, документ предполагает продление санкций против Ирана, срок действия которых истекает в конце года.

Авторами проекта выступили сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) и демократ Ричард Блюменталь.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад с 2022 года на полный ход запустил "русофобскую машину", принимая рекордное количество санкций. При этом российский лидер отметил, что рестрикции также бьют рекорд по бесполезности.