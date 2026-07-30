Богданов: иметь под рукой красную кнопку для вызова санкций - в стиле Трампа Богданов рассказал, о чем свидетельствует поддержка Трампом "закона Грэма"

Москва30 июл Вести.Президент США Дональд Трамп фактически согласился поддержать законопроект об ужесточении антироссийских санкций, соавтором которого был покойный сенатор Линдси Грэм (включен в перечень экстремистов и террористов РФ). Решение главы Белого дома "свидетельствует о двух вещах". Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX.

По мнению журналиста, президент США рассчитывает использовать закон как "рычаг для успеха дипломатии".

Трансатлантическая "партия войны" на данном этапе сумела убедить главу Белого дома в том, что Украина побеждает. А глава Белого дома сумел убедить ястребов из этой партии в том, что закон ему нужен как рычаг для успеха дипломатии. Так как ни то, ни другое реальности не соответствует, то и судьба "закона Грэма" как действенного правового акта представляется сомнительной. Фактически свою пиар-функцию он уже выполнил. Фактическая же имплементация же его чревата многими другими проблемами, решать которые Трампу вряд ли захочется. Но вот иметь красную кнопку для вызова санкций, которая всегда под рукой - это самое то. В его стиле отметил Богданов

Документ прошел процедурное голосование в Сенате. Согласно правилам, перед окончательным принятием законопроект должен утвердить президент. Условием для подписания американский лидер назвал включение положений о введении пошлин в отношении Ирана.